Спутниковая связь Starlink стала доступна в Зимбабве

Спутниковая связь Starlink компании SpaceX стала доступна в Зимбабве. Об этом сообщили на странице Starlink в соцсети X.

«Высокоскоростной интернет Starlink с низким уровнем ожидания теперь доступен в Зимбабве!» — говорится в публикации.

Спутниковую связь Starlink обеспечивает компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Подразделение SpaceX, занимающееся исследованиями, разработкой и производством спутниковых систем, расположено в Редмонде — штат Вашингтон.

17 мая сообщалось, что у Вооруженных сил Украины не работали терминалы Starlink, обеспечивающие их спутниковым интернетом и связью, в том числе из-за этого российское наступление в Харьковской области стало для ВСУ неожиданностью.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может потерять разрешение на работу Starlink в Бразилии.