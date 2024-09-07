Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Индия и Китай могут сыграть решающую роль в урегулировании украинского кризиса, добавив, что их влияние может стать решающим для достижения мирного решения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выступая после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Мелони подчеркнула важность участия азиатских держав в поиске дипломатического выхода из этого затяжного конфликта. При этом она отметила, что такая вовлеченность не должна приводить к тому, что Украина будет оставлена ​​на произвол судьбы и что Италия по-прежнему привержена поддержке Киева.

Политик также подтвердила позицию своей страны по вопросу поставок оружия Украине, заявив, что она считает их необходимыми для укрепления обороноспособности страны. Однако она призвала к осторожности и сдержанности, подчеркнув, что конечная цель должна заключаться в достижении дипломатического решения, которое уважает суверенитет и территориальную целостность всех сторон.

До этого Мелони заявила, что в ходе украинского конфликта сложилась ситуация застоя на фронте, она может стать условием для начала переговоров об урегулировании кризиса на Украине.

Ранее сообщалось, что Италия не согласна с Боррелем по вопросу ударов по России.