Словакия компенсирует потребителям рост цен на газ

В случае сокращения или прекращения транзита нефти и газа через территорию Украины власти Словакии компенсируют потребителям внутри страны рост цен на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, сообщает ТАСС.

Фицо выразил обеспокоенность тем, что «благодаря европейской политике Словакия будет платить больше за газ и нефть», тем самым снижая свою конкурентоспособность. Для нивелирования последствий этого премьер не исключил возможности выплат государством дотаций для всех национальных потребителей.

Через украинскую газотранспортную систему российский газ поступает в Словакию, Венгрию, Австрию и Италию.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство государственной энергокомпании «Нафтогаз Украины» не будет продлевать договор с российским холдингом «Газпром» после 2024 года на прокачку энергоносителей европейским потребителям.

30 августа «Нафтогаз» опроверг слова главы государства, отметив, что Украина не будет прекращать с 1 января 2025 года транзит энергоносителей через территорию своей страны.

Эту позицию подтвердил глава офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал противоречивыми слова властей Украины о транзите нефти через страну.