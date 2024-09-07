Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитик объяснил слабость рубля

Аналитик Алексеев: рубль слабеет на фоне падения цен на нефть

close
Shutterstock

Рубль теряет позиции на фоне снижения цен на нефть, отмечает в своей аналитической заметке портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев (признан в РФ иностранным агентом).

Среди других причин слабого рубля эксперт назвал возможные дисбалансы с поступлением юаневой ликвидности и перспективы дополнительного влияния обновленных параметров покупки валюты по бюджетному правилу. Минфин с 6 сентября по 4 октября планирует нарастить объемы покупки иностранной валюты в семь раз по сравнению с августом, до 8,2 млрд рублей в день, напомнил Алексеев.

По словам аналитика, фундаментально динамика курса рубля будет зависеть от сальдо экспорта-импорта. Поддержку нацвалюте может оказать еще большее ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка РФ.

Заседание Банка России по ключевой ставке пройдет в следующую пятницу, 13 сентября. Аналитики допускают, что регулятор повысит ставку с текущих 18% до 20% годовых.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала с начала года на продаже нефти и газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами