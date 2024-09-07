Аналитик объяснил слабость рубля

Рубль теряет позиции на фоне снижения цен на нефть, отмечает в своей аналитической заметке портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев (признан в РФ иностранным агентом).

Среди других причин слабого рубля эксперт назвал возможные дисбалансы с поступлением юаневой ликвидности и перспективы дополнительного влияния обновленных параметров покупки валюты по бюджетному правилу. Минфин с 6 сентября по 4 октября планирует нарастить объемы покупки иностранной валюты в семь раз по сравнению с августом, до 8,2 млрд рублей в день, напомнил Алексеев.

По словам аналитика, фундаментально динамика курса рубля будет зависеть от сальдо экспорта-импорта. Поддержку нацвалюте может оказать еще большее ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка РФ.

Заседание Банка России по ключевой ставке пройдет в следующую пятницу, 13 сентября. Аналитики допускают, что регулятор повысит ставку с текущих 18% до 20% годовых.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала с начала года на продаже нефти и газа.