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Долг «королевы марафонов» Блиновской вырос еще на несколько миллионов рублей

Сумма долга блогера Блиновской выросла еще на два миллиона рублей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Долг блогера Елены Блиновской перед налоговой вырос более чем на 2 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные из открытых источников.

По состоянию на пятницу, 6 сентября, размер задолженности «королевы марафонов» составлял 1 231 231 400 рублей. При этом еще 2 сентября блогер была должна налоговикам 1 229 198 405,27 рубля.

Елену Блиновскую обвинили в крупных неуплатах налогов весной 2023 года. 22 января 2024 года суд отправил блогера в СИЗО, где она находится до сих пор. Подробнее о пути Блиновской к славе и богатству, обвинениях в ее адрес и о том, что ей по ним грозит — в материале «Газеты.Ru».

На днях у экс-солистки Мариинского театра Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) нашли долг перед ФНС в размере 545 тыс. рублей.

Ранее налоговик назвала справедливую опцию для самозанятых.

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