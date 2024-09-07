Долг «королевы марафонов» Блиновской вырос еще на несколько миллионов рублей

Долг блогера Елены Блиновской перед налоговой вырос более чем на 2 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные из открытых источников.

По состоянию на пятницу, 6 сентября, размер задолженности «королевы марафонов» составлял 1 231 231 400 рублей. При этом еще 2 сентября блогер была должна налоговикам 1 229 198 405,27 рубля.

Елену Блиновскую обвинили в крупных неуплатах налогов весной 2023 года. 22 января 2024 года суд отправил блогера в СИЗО, где она находится до сих пор. Подробнее о пути Блиновской к славе и богатству, обвинениях в ее адрес и о том, что ей по ним грозит — в материале «Газеты.Ru».

На днях у экс-солистки Мариинского театра Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) нашли долг перед ФНС в размере 545 тыс. рублей.

Ранее налоговик назвала справедливую опцию для самозанятых.