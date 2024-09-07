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Южная Корея нарастила закупки российской древесины до исторического максимума

Южная Корея нарастила импорт древесины из России до рекордных $33 млн

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Unsplash

Южная Корея по итогам июля приобрела у России древесины и изделий из нее на $33 млн, что является историческим рекордом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы.

Закупки выросли в 1,7 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Главным образом рост стоимости поставок произошел за счет значительного увеличения импорта фанеры (в четыре раза, до $11,6 млн) и лесоматериалов (в 1,8 раза, до $13,7 млн).

Между тем в физическом выражении поставки увеличились всего на 20% год к году и составили 98,5 тыс. тонн.

В результате России удалось подняться на второе место среди ключевых поставщиков древесины в Южную Корею, обогнав Индонезию ($32 млн) и Китай ($28,9 млн). Лидером по-прежнему остается Вьетнам. В июле страна направила на южнокорейский рынок древесины на $55,6 млн.

До этого США и Канада резко нарастили закупки российской фанеры.

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