Россия рекордно закупилась мясом у Бразилии

Россия по итогам января — августа импортировала из Бразилии мяса на $269 млн. Это максимальный показатель за последние пять лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бразильскую статслужбу.

В годовом выражении поставки за восемь месяцев подскочили в 1,5 раза.

Основную долю импорта заняло мясо крупного рогатого скота. РФ за период увеличила его закупки у Бразилии на 40% год к году, до $169 млн.

Второе место по объему поставок заняло мясо домашней птицы и субпродукты из нее. Импорт взлетел в 1,5 раза, достигнув $71 млн.

Ввоз субпродуктов из мяса животных в январе — августе вырос вдвое и составил $22 млн. Поставки бразильской свинины на российский рынок за период подскочили в 2,4 раза, до $7 млн.

Самым популярным мясом в крупных российских ресторанах в 2023 году была курица. 41% посетителей выбирали именно его. На втором месте оказалась говядина.

Ранее россиянам пообещали, что дефицита красной рыбы к Новому году не будет.