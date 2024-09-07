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Таиланд планирует принять рекордное число российских туристов

Таиланд в 2024 году планирует принять рекордных 1,9 млн россиян

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Личный архив Катерины М.

Число визитов россиян в Таиланд по итогам 2024 года может составить 1,9 млн человек. Если цель будет достигнута, российский турпоток установит новый исторический рекорд. Об этом пишет АТОР со ссылкой на директора московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Канчану Синг-Удом.

«Учитывая, что уже до начала высокого сезона Таиланд принял практически 1,1 млн россиян, не исключаем, что итоговые цифры достигнут заявленных 1,9 млн туристов. Бронирования идут очень активно», – отметили в одном из туроператоров.

Это лето стало самым успешным за всю историю российского туризма в Таиланде. В июне — августе азиатскую страну посетили более 222 тыс. граждан РФ, что почти на четверть превышает показатель по итогам аналогичного периода прошлого года. В результате Россия замкнула топ-5 ключевых въездных рынков страны. В пятерку также вошли Китай, Малайзия, Индия и Южная Корея.

Ранее стало известно, сколько россиян отдохнули в кредит.

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