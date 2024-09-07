Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам пообещали, что дефицита красной рыбы к Новому году не будет

Росрыболовство: дефицита красной рыбы перед Новым годом не ожидается

close
Shutterstock

Дефицита красной рыбы перед Новым годом не ожидается, несмотря на сокращение вылова, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Его слова приводит ТАСС.

«Дефицита мы не ожидаем. Это не самый минимальный объем, который вылавливался, если смотреть в ретроспективе на 10-15 лет. При этом цена, возможно, скорректируется», — комментирует Шестаков.

По оценкам Росрыболовства, в этом году вылов лососевых сократиться вдвое по сравнению с 2023-м и составит около 250-250 тыс. тонн. По итогам прошлого года Россия стала мировым лидером по добыче лосося с объемом вылова более 600 тыс. тонн.

В августе Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) попросила ФАС обязать участников рыбного рынка отчитываться о ценах на продукцию. В перечень предлагается добавить лососевых, минтай, треску, сельдь, скумбрию, пикшу и камбалу.

Ранее Росрыболовство предложило ограничить вывоз красной икры с Дальнего Востока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами