Россиянам пообещали, что дефицита красной рыбы к Новому году не будет

Дефицита красной рыбы перед Новым годом не ожидается, несмотря на сокращение вылова, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Его слова приводит ТАСС.

«Дефицита мы не ожидаем. Это не самый минимальный объем, который вылавливался, если смотреть в ретроспективе на 10-15 лет. При этом цена, возможно, скорректируется», — комментирует Шестаков.

По оценкам Росрыболовства, в этом году вылов лососевых сократиться вдвое по сравнению с 2023-м и составит около 250-250 тыс. тонн. По итогам прошлого года Россия стала мировым лидером по добыче лосося с объемом вылова более 600 тыс. тонн.

В августе Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) попросила ФАС обязать участников рыбного рынка отчитываться о ценах на продукцию. В перечень предлагается добавить лососевых, минтай, треску, сельдь, скумбрию, пикшу и камбалу.

Ранее Росрыболовство предложило ограничить вывоз красной икры с Дальнего Востока.