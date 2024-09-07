Россияне стали реже обращаться за займами на короткие сроки

Россияне сократили спрос на займы до семи дней и 8–14 дней на фоне аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

Так, в период с января по август 2024 года доли запросов на займы сроками до 7 дней и 8–14 дней сократились с 12,2% до 9,7% и с 17,6% до 14,5% соответственно. При этом с начала года выросли доли запросов на займы на 15–21 день, 22–29 дней и один месяц, отметили в исследовании.

Эксперты пришли к выводу, что такая тенденция наблюдается из-за того, что клиентам выгоднее максимально сдвигать сроки выплат и пользоваться деньгами дольше за ту же стоимость.

Еще одним фактором стала заинтересованность кредиторов в переводе качественных клиентов PDL-сегмента в сегмент среднесрочных Installment-займов. Дело в том, что часть таких клиентов изначально привыкла брать займы на максимально короткие сроки, пояснили эксперты.

Ранее стало известно, что делают россияне, когда не могут выплатить кредит.