ЦБ Киргизии запретил банкам проводить платежи без реальных поставок

Национальный банк Киргизии запретил местным банкам проводить расчеты за товары и услуги без их реальной поставки на территорию страны. Об этом сообщило издание Economist.kg.

Уточняется, что данное ограничение будет действовать один год, а обоснованием для него является стремление обеспечить экономическую безопасность и сохранить финансовую стабильность. Введенный запрет обязателен для всех поднадзорных киргизскому регулятору организаций, в числе которых банки, микрофинансовые организации и платежные системы. Исключения составят лишь уполномоченные госкомпании, которые будут определены местным правительством.

В августе киргизский MBank приостановил на неопределенный срок денежные переводы через российские банки, включая Сбербанк, Тинькофф и МТС-банк. Эта мера последовала за предупреждениями Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) о рисках вторичных санкций против иностранных банков за сотрудничество с российскими организациями, попавшими под ограничения.

Ранее в Киргизии озаботились переводами из России.