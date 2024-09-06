Адвокат рассказала, можно ли завещать все наследство постороннему человеку

Наследство можно завещать любому человеку, в том числе постороннему, рассказала адвокат Виктория Данильченко. Ее слова приводит News.ru.

«Единственное ограничение — обязательная доля несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, родителей, супругов. Они всегда имеют право на свою часть наследства», — уточнила эксперт.

При этом такая часть не может составлять меньше половины доли, предусмотренной в рамках закона, добавила Данильченко.

Иногда лучше отказаться от наследства, предостерег россиян адвокат компании «Юков и партнеры» Илья Бахилин. В некоторых случаях гражданин рискует получить в придачу долги по кредитам, пояснил он. Чтобы не вступать в наследство, нужно просто не подавать заявление нотариусу об этом, а также фактически не принимать никакую часть наследства.

Ранее сенатор пояснила, отвечают ли россияне личным имуществом по долгам в наследство.