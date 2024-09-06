В Сбере заявили о росте утечек персональных данных россиян

В России сейчас «пандемия» мошенничества, за четыре года произошел почти шестикратный рост объемов утечки персональных данных граждан страны.

Об этом на состоявшейся в рамках ВЭФ-2024 сессии «Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели» заявил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

Топ-менеджер Сбера сообщил, что банк с 2020 года ведет мониторинг утечек персональных данных, которые появляются в приватных каналах и публичном поле.

По его словам, банку известно более 1 тыс. источников информации, в которых хранится более 3 млрд записей о гражданах России.

Причем в 2020 году было порядка 500 млн таких записей, за 2022-й приросло более миллиарда записей, в 2023-м — 1,5 млрд, уточнил Сергей Лебедь.

Основной состав скомпрометированных данных — имена, отчества, фамилии, дни рождения, номера телефона, e-mail, адреса проживания, IP-адреса.

«Всеми этими данными могут воспользоваться мошенники», — предупредил Лебедь.

Украденные персональные данные он назвал фундаментом, на котором строят свою преступную деятельность телефонные мошенники.

Он отметил, что на начало этого года граждане страны получали по 20 млн мошеннических звонков в сутки. Половина из них — через мессенджеры. К настоящему моменту это количество удалось снизить до 6 млн.

При этом Лебедев констатировал, что «средний чек» мошенничества вырос, а схемы обмана становятся все более изощренными.

«Мы в этом году выпустили третий каталог схем мошенничества, там их около 200, и мы видим, что реализация каждой из этих схем становится возможной только благодаря доступу мошенников к персональным данным», — рассказал Лебедев.

Он констатировал, что сегодня уже не существует тайны личной жизни. Вопрос в том, как обеспечить ее в будущем.

«Из 1 тыс. попыток мошенничества 998 мы выявляем, останавливаем. Но большинство хищений, которые мы сегодня наблюдаем, — это следствие «взлома» не технологий защиты, а человека», — сообщил топ-менеджер банка.

Он уточнил, что клиенты зачастую предпринимают неправильные действия, вступают в разговор с мошенниками, и технологически банку практически невозможно от этого защититься.

Чтобы повышать киберграмотность, в Сбере создали библиотеку знаний по кибербезопасности «Кибрарий», разработали обучающий онлайн-курс «Вселенная персональных данных: защита в интернете», выпускают видеоролики и курсы в мобильном приложении СберБанк Онлайн.