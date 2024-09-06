Названа дата рассмотрения кассации Блиновской о снижении налогов

Арбитражный суд Московского округа рассмотрит жалобу блогера Елены Блиновской на решение московской инспекции Федеральной налоговой службы по контролю и надзору за налогоплательщиками (ИФНС), по которому она обязана выплатить более 1,4 млрд рублей налогов, пени и штрафов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства, судебное заседание по кассационной жалобе Блиновской назначено на 14:10 мск 10 октября 2024 года.

Блиновская просит снизить сумму задолженности по налогам и пени. В июне девятый Арбитражный апелляционный суд отказал в иске блогера о признании незаконным решения ИФНС России по Москве о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

До этого представители Блиновской заявили, что ФНС незаконно начислила блогерше долгов на 220 млн рублей. По их словам, Федеральная налоговая служба сделала ошибку в просчетах. Налоговая настаивает, что все посчитала правильно. По данным Telegram-канала SHOT, общий доход Блиновской со всех юрлиц, на которые она дробила свой бизнес, — около 5 млрд рублей.

Ранее суд не признал банкротом компанию Блиновского.