Два фонда УК «Первая» вошли в топ-10 рэнкингов InvestFunds

В августе два ПИФа управляющей компании «Первая» вошли в топ-10 рэнкингов InvestFunds по привлечению средств и доходности, сообщает пресс-служба компании.

Так, фонд «Сберегательный» (SBMM) стал лидером рэнкинга по объему привлеченных средств. За месяц в него вложили почти 23,5 млрд рублей. При этом с начала года в него было вложено более 59,6 млрд рублей.

В свою очередь, фонд «Доступное золото» (SBGD) в августе занял второе место по доходности. ПИФ продемонстрировал рост на 7,14% за месяц и 21,89% с начала года.

«Август сохранил тенденцию предыдущих летних месяцев с точки зрения динамики российского фондового рынка: коррекция как на долговом, так и на рынке акций продолжилась. Индекс Мосбиржи за август потерял более 10% и приблизился к 2600 пунктам, что равнозначно значениям мая 2023 года», — говорится в сообщении.

В УК «Первая» уточнили, что давление на рынок акций было обусловлено сохранением жесткой риторики и денежно-кредитной политики Банка России, а также снижением нефтяных котировок.

По мнению специалистов компании, на рост доходностей на долговом рынке повлияло повышение ключевой ставки в июле до 18%, а также существенный пересмотр ее прогноза на вторую половину года до 18% – 19,4%. Это способствовало росту интереса к менее рискованным инструментам.

«Рынок облигаций после выхода сезонно низких цифр по инфляции в первой половине месяца пытался отыграть позиции, однако к концу лета растерял весь рост, а RGBI вернулся к уровням около 103 пунктов. Облигации снижались в цене на фоне ожидания повышения ключевой процентной ставки 13 сентября», — отметили в УК «Первая».

Специалисты компании уточнили, что 3 сентября регулятор подтвердил рост инфляционных ожиданий ускоренными темпами и намерение поддерживать жесткие денежно-кредитные условия при их сохранении