Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о рисках инвестиций в экзотические валюты

«Финам»: вложившись в редкую валюту, можно потерять доходность на конвертации

close
Shutterstock

Тем, кто хочет вложить деньги в более редкую валюту, чем доллар и евро, необходимо помнить о рисках потери доходности при конвертации, заявил аналитик «Финама» Александр Потавин. Его слова приводит газета «Известия».

«Чем менее популярна валюта, тем курс конвертации в нее менее выгодный, — предупредил эксперт.

По словам Потавина, серьезные потери в итоговой доходности могут грозить инвесторам в индийскую рупию.

Аналитик также заявил, что не видит смысла вкладывать деньги в дирхамы, поскольку валюта и так жестко привязана к доллару США. В этом случае, по мнению эксперта, лучше сразу покупать американскую валюту.

В августе россияне активно закупались валютой. Продажи физлицам по итогам прошлого месяца подскочили более чем вдвое и достигли 98,1 млрд рублей.

Ранее эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами