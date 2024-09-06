Россиян предупредили о рисках инвестиций в экзотические валюты

Тем, кто хочет вложить деньги в более редкую валюту, чем доллар и евро, необходимо помнить о рисках потери доходности при конвертации, заявил аналитик «Финама» Александр Потавин. Его слова приводит газета «Известия».

«Чем менее популярна валюта, тем курс конвертации в нее менее выгодный, — предупредил эксперт.

По словам Потавина, серьезные потери в итоговой доходности могут грозить инвесторам в индийскую рупию.

Аналитик также заявил, что не видит смысла вкладывать деньги в дирхамы, поскольку валюта и так жестко привязана к доллару США. В этом случае, по мнению эксперта, лучше сразу покупать американскую валюту.

В августе россияне активно закупались валютой. Продажи физлицам по итогам прошлого месяца подскочили более чем вдвое и достигли 98,1 млрд рублей.

Ранее эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.