Германия существенно нарастила поставки в Россию

Поставки из Германии в Россию по итогам июля подскочили на 18,9% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув €705,5 млн. Об этом сообщается в отчете Федерального статистического управления ФРГ.

При этом в годовом выражении импорт по направлению просел на 6,5%.

Россия за июль направила в Германию товаров на €147,3 млн. Объем поставок оказался на 6,5% ниже значения июня.

За первые семь месяцев Германия сократила экспорт своей продукции на российский рынок на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Поставки в обратном направлении рухнули на 56%.

Также в 2024 году товарооборот с Россией заметно сократила Финляндия. Объем торговли между двумя странами по результатам января — июня снизился до €600 млн против €1 млрд в прошлом году. В 2021 году показатель и вовсе составлял более €5,2 млрд.

Ранее была названа доля Азии во внешней торговле России.