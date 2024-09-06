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«Роснефть» продолжит сотрудничество с Дальним Востоком

«Роснефть» нарастит выпуск топлива на Дальнем Востоке

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Фонд «Росконгресс»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провели на Восточном экономическом форуме рабочую встречу, в рамках которой обсудили вопросы совместной работы компании и региона, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В рамках встречи стороны обсудили реализацию проекта модернизации Комсомольского НПЗ, которая позволит нарастить выпуск и поставку дизельного топлива в регион и на Дальний Восток.

Также Сечин и Демешин договорились сотрудничать в области охраны окружающей среды и развивать промышленные, финансовые и социальные программы, направленные на улучшение уровня жизни в регионе.

Напомним, IX Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

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