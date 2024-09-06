Стало известно, какие товары подделывают чаще всего

Чаще всего в ретейле встречаются подделки на одежду, аксессуары и парфюмерную продукцию мировых брендов, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Его слова приводит РИА Новости.

«Сложнее всего подделывать электронику. Она имеет идентификационные номера», — отметил эксперт.

Соколов также напомнил россиянам о преимуществе онлайн-торговли: клиент всегда может отказаться от товара в течение семи дней с момента получения.

По данным АКИТ, в 2023 году правообладатели направили 610 тыс. обращений к маркетплейсам из-за контрафакта. Из них подтвердилась только половина случаев. В результате было заблокировано около 1 млн карточек товара.

Ретейлеры по всему миру уже давно пытаются бороться с подделками, однако контрафакт все равно находит способы проникнуть на полки интернет- и обычных магазинов.

«Пока кому-то будет выгодно что-то подделывать, пока эта деятельность будет иметь, скажем, экономический эффект для приобретателя, она будет сохраняться», — заключил Соколов.

До этого был раскрыт размер стартового капитала для выхода на маркетплейс. Выяснилось, что для начала такого бизнеса потребуется от 50 до 100 тыс. рублей.

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