Стало известно, сколько стоит самая дешевая квартира в Москве

Стоимость самой дешевой «вторички» в Москве оценили в 4,8 млн рублей. Об этом пишет Финансы Mail со ссылкой на данные аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость.

Студия площадью 19,3 «квадрата» расположена на втором этаже жилого комплекса «Некрасовка» в Юго-Восточном административном округе. В квартире сделан ремонт, также есть застекленная лоджия.

«В ближайшей перспективе «вторичка» едва ли станет доступнее. Но и о подорожании в отсутствие ипотеки и невысокого спроса вряд ли стоит говорить», — комментирует ситуацию на столичном рынке вторичной недвижимости директор направления «Вторичный рынок» ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома.

Спрос на готовое жилье в Москве по итогам первых семи месяцев сократился на 15%. Несмотря на падение интереса, скидки на такую недвижимость перестали расти.

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