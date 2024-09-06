В Финляндии запретили шесть сделок с жильем для граждан РФ, Украины и Швейцарии

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен запретил шесть сделок с недвижимостью, которые касались граждан России, Украины и Швейцарии. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны.

В пресс-службе уточнили, что сделки планировали совершить в Миккели, Иматре, Коуволе и Лиексе. Там недвижимость планировали приобрести частные лица и одна компания.

В оборонном ведомстве отметили, что объекты недвижимости, которые планировали купить граждане трех стран, якобы могли быть использованы для угрозы безопасности страны, а также для препятствования организации национальной обороны. Кроме того, министр мог отказать в выдаче разрешения из-за неуплаты разрешительного сбора, добавили в пресс-службе.

2 сентября Хяккянен сообщил, что его ведомство завершило работу над законопроектом о запрете на сделки с недвижимостью с россиянами. Документ будет вынесен на рассмотрение в парламент страны до конца 2024 года. Сейчас он направлен на консультации.

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