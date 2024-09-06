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Еще одна страна перестала обслуживать платежи через «Золотую корону»

«Золотая корона» перестала работать в Молдавии

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Банки Молдавии приостановили обслуживание платежей через российскую платежную систему «Золотая корона» на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС.

При этом еще на прошлой неделе финансовые организации республики работали с этим сервисом.

Онлайн-переводы через «Золотую корону» между Россией и Молдавией перестали работать еще в марте, однако деньги можно было получать в отделениях Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank.

В конце августа несколько казахстанских банков приостановили переводы через российскую систему. Первым на это пошел Freedom Bank. Позже к нему присоединились HalykBank, Bank RBK и «Евразийский банк».

Незадолго до этого переводы через «Золотую корону» вызвали проблемы у одного из крупнейших банков Грузии — Bank of Georgia.

Ранее сообщалось, что турецкие банки стали еще строже к местным поставщикам товаров в Россию.

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