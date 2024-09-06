Еще одна страна перестала обслуживать платежи через «Золотую корону»

Банки Молдавии приостановили обслуживание платежей через российскую платежную систему «Золотая корона» на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС.

При этом еще на прошлой неделе финансовые организации республики работали с этим сервисом.

Онлайн-переводы через «Золотую корону» между Россией и Молдавией перестали работать еще в марте, однако деньги можно было получать в отделениях Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank.

В конце августа несколько казахстанских банков приостановили переводы через российскую систему. Первым на это пошел Freedom Bank. Позже к нему присоединились HalykBank, Bank RBK и «Евразийский банк».

Незадолго до этого переводы через «Золотую корону» вызвали проблемы у одного из крупнейших банков Грузии — Bank of Georgia.

Ранее сообщалось, что турецкие банки стали еще строже к местным поставщикам товаров в Россию.