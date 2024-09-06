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В Кремле рассказали о ходе переговоров по «Силе Сибири — 2»

Песков: переговоры по «Силе Сибири — 2» продолжаются

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Павел Львов/РИА «Новости»

Переговоры по строительству газопровода «Сила Сибири — 2» продолжаются, однако окончательных договоренностей на текущий момент нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Это проект, который относится к категории мегапроектов. Он очень сложный. А главное, это коммерческий проект. И для его реализации ведутся коммерческие переговоры. Коммерческие переговоры всегда ведутся в режиме тишины и ведутся очень долго, скрупулезно», — сказал представитель Кремля.

«Сила Сибири — 2» — проектируемый магистральный газопровод, который протянется между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Планируется, что он сможет обеспечить поставку до 50 млрд кубометров природного газа в год из России в КНР через Монголию.

В июне официальный представитель МИД КНР Мао Нин ответила на вопрос журналистов, «не застопорился» ли проект «Сила Сибири — 2». Дипломат подчеркнула, что лидеры Китая и России достигли консенсуса насчет поиска взаимовыгодных точек соприкосновения, углубленной интеграции интересов и достижения обоюдного успеха.

Ранее в МИД РФ рассказали о готовности проекта «Сила Сибири — 2».

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