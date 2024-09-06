Эксперт рассказал, как обзавестись пассивным доходом на пенсии

Более 35 лет размер социальной пенсии в России в пять-шесть раз отстает от уровня советской пенсии по старости. Об этом «Газете.Ru» сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Он рассказал, как обзавестись пассивным доходом на пенсии.

«Достойная пенсия для россиян — это вопрос философский, маркер социальной справедливости. Конечно, можно сваливать свое финансовое благополучие в старости на слабый и постоянно падающий рубль, проблемы бюджета и геоэкономическую напряженность. Однако в 35-40 лет стоит задуматься о приумножении сбережений в долгосрочном периоде. Культура и практика финансового поведения требует совершенствования. Минимально достойный уровень пенсии сегодня смотрится в России не ниже 50 тыс. рублей», — отметил экономист.

Он добавил, что при этом россияне со средним и высоким уровнем дохода могут заметно «подсластить» себе жизнь в старости.

Лобода посоветовал россиянам от 5% до 15% ежемесячного дохода вкладывать в акции российских первоклассных компаний, золотые инвестиционные монеты. На фоне принятия закона о развитии майнинга у россиян появится, «пожалуй, единственный рублевый инвестиционный инструмент, результат которого оценивается в долларах» — майнинг криптовалюты, добавил эксперт.

Он отметил, что «разрушить мечту о сладкой жизни» в старости россиянам могут высокая инфляция и «искушения роскошной жизни здесь и сейчас».

По мнению Лободы, долгосрочные инвестиционные идеи в рублевых инструментах станут заметно успешнее, когда монетарные власти примут решение о реализации политики сильного рубля. При откладывании денег «на светлое будущее» не стоит экономить на двух важных вещах: образовании и здоровье, сказал эксперт. Именно образование и здоровье определяют качество человеческого капитала, позволяющего зарабатывать с годами все больше и больше, заключил экономист.

По данным опроса Nibble Invest, 35% россиян получают пассивный доход в 2024 году против 38% в 2023-м.

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