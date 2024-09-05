Политолог назвал ВЭФ важной площадкой для установления нужных для России контактов

Решение президента России Владимира Путина об учреждении Восточного экономического форума, принятое в 2015 году, полностью себя оправдало. Если раньше ВЭФ был долговременной инвестицией, то сейчас настал период «получения дивидендов». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политконсультант, стратег, автор Теlegram-канала «Смыслы и Стратегии» Станислав Корякин.

«Россия понимает: то, что раньше было дальним тылом, стало новыми воротами, но уже на Восток. И ВЭФ как площадка — это место, где могут встретиться люди, которые так или иначе связаны с этими воротами. Отсутствие такой площадки осложнило бы наведение коммуникаций с представителям ряда стран», — заявил политконсультант.

Станислав Корякин уточнил, что эти отношения развивались бы и без этой площадки, но с ее наличием «такого рода контакты на высшем уровне максимально упрощаются и могут проходить в концентрированном виде, с максимально плотным количеством встреч на единицу времени».

По его словам, личные встречи руководителей всегда формирует более высокий уровень взаимопонимания и эмоциональной сопричастности к делу.

Политконсультант отметил, что состоявшие в рамках ВЭФ встречи Владимира Путина с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом продолжили череду других встреч и тем самым укрепили доверие между руководителями государств.

«ВЭФ — это возможность «сверить часы», продемонстрировать возможности страны, договориться о конкретных условиях поставок товара или реализации проектов», — заключил Станислав Корякин.

С его мнением согласился политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

В беседе с «Газетой.Ru» Евгений Минченко отметил, что влияние Азиатско-Тихоокеанского региона на положение дел в мире становится практически безальтернативным.

Он подчеркнул, что в ситуации обрубленных энергетических и транспортных маршрутов в сторону Евросоюза значимость развития Дальнего Востока для России возрастает.

«На ВЭФ-2024 была озвучена масштабная программа изменений, касающаяся развитие инфраструктуры Дальнего Востока, в первую очередь, транспортной и энергетической. Также на форуме много говорилось об обеспечении комфортной жизни жителей региона», — сказал Евгений Минченко.

Также политолог выразил уверенность в том, что Дальний Восток ожидает большой объем финансирования.

Ранее сообщалось, что прибывший на ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток флагманом РФ в новой экономической реальности.