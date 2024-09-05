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Страны ОПЕК+ договорились отложить восстановление добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились отложить восстановление добычи нефти до декабря

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Global Look Press

Страны ОПЕК+ договорились отложить до декабря восстановление добычи нефти, запланированное с октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций.

«Решено [отложить]. На два месяца», — сказал он.

С начала 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, снижают производство топлива на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). С середины осени планировалось постепенно начать восстанавливать добычу нефти, объем ее добычи должен был составить 180 тыс. б/с.

В конце августа трейдеры разошлись во мнениях о планах ОПЕК+ на четвертый квартал. В последние недели перспективы рынка ухудшились на фоне замедления экономического роста в Китае, ключевом потребителе нефти. Цены на нефть упали на 11% с начала июля, опустившись ниже $80 за баррель в Лондоне, несмотря на то, что конфликт между соперничающими правительствами в Ливии привел к остановке 40% добычи в этой стране — члене ОПЕК.

Ранее аналитики предрекли падение цен на нефть в 2025 году.

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