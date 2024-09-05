Саудовской Аравии предрекли резкое сокращение нефтяных доходов в этом десятилетии

Доходы Саудовской Аравии от продажи нефти достигнут пика в 2026 году, а затем резко начнут снижаться, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Международного валютного фонда (МВФ).

Нефтяные доходы королевства через два года достигнут 783 млрд риалов ($209 млрд), составив около 26% валового внутреннего продукта. К 2029-му они сократятся до 778 млрд риалов ($207 млрд), что на 4,1% меньше предыдущих оценок.

По подсчетам МВФ, Эр-Рияду нужны цены на нефть на уровне $96 за баррель, чтобы сбалансировать госбюджет. Это более чем на $20 выше текущих уровней Brent.

Накануне стоимость октябрьских фьючерсов на Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 13 декабря 2023 года.

До этого экономист предсказал, когда будет пик мирового спроса на нефть. По его оценкам, в большинстве стран он придется на первую половину 2030-х.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия за десять лет нарастили торговлю энергоносителями более чем в 20 раз.