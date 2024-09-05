«Арктик СПГ-2» столкнулся с нехваткой покупателей из-за санкций

Российскому проекту «Арктик СПГ-2» не удается найти покупателей на последние партии газа. Импортеры отказываются от товара, опасаясь американских санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Танкер Pioneer в прошлом месяце перегрузил партию СПГ на судно у берегов Египта. Однако последнее остается без движения, что, видимо, означает отсутствие спроса, отмечает FT.

Создать теневой газовый флот гораздо сложнее, чем в случае с нефтью. Газовозов в мире намного меньше и все они на виду. Три судна, которые перевозили российский СПГ, уже попали в санкционные списки.

До этого сообщалось, что поставки СПГ в Европу по итогам августа рухнули до минимума с осени 2021 года. Так, в прошлом месяце Европейский союз импортировал всего 7,15 млрд куб. м. По сравнению с июлем поставки просели на 12%.

Ранее в Минэнерго рассказали о влиянии санкций на развитие СПГ-отрасли РФ.