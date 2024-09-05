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В Сбере рассказали о финансировании строительства жилья на Дальнем Востоке

Сбер профинансировал строительство более половины новых жилых домов в ДФО

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Алексей Филиппов/РИА Новости

За последние 2 года объем финансирования жилья Сбером на Дальнем Востоке вырос на 76%, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» на полях ВЭФ заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«В этом смысле Дальний Восток традиционно отставал от западных регионов страны. Одним из важнейших драйверов, который толкнул ДФО на движение, стала дальневосточная ипотека, которая доступна жителям региона и дает льготные условия для финансирования», — рассказал Анатолий Попов.

По словам топ-менеджера компании, это решение повлияло на развитие рынка недвижимости, появились застройщики, которые теперь работают во всех регионах ДФО.

Также Попов сообщил, что Сбер финансирует больше половины жилой недвижимости, строящейся в регионах ДФО.

Он подчеркнул, что показатель обеспеченности проектами многоквартирных домов на Дальнем Востоке на данный момент теперь является средним по России.

«Люди видят новые возводимые многоквартирные дома, качественное жилье и могут на доступных условиях его приобрести», — добавил топ-менеджер компании.

Кроме того, Попов рассказал, что Сбер профинансировал более 20 проектов по строительству школ на Дальнем Востоке через механизм государственно-частного партнерства.

Вторая важная ветвь направлений инфраструктурных инвестиция банка — проекты по утилизации твердых бытовых отходов, реализуемые совместно с «Российским экологическим оператором».

Сбер профинансировал уже 8 таких проектов, уточнил зампред правления Сбера.

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