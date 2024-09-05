Российским предпринимателям дали советы по освоению китайского рынка

Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отношения между государствами вступили в лучший период в истории. Такое мнение в ходе бизнес-диалога «Россия — Китай», прошедшего на полях ВЭФ-2024 высказал посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

По словам дипломата, сейчас можно говорить «об отношениях двух великих держав, в которых наблюдается высочайшая степень доверия».

Участвующий в бизнес-диалоге директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, член Российского совета по международным делам Алексей Маслов отметил, что отношения между Россией и Китаем характеризуются не только тесным взаимодействием и ростом торговли, но и перестройкой связей.

«Мы постепенно углубляем и перестраиваем отношения, делаем их более сложными», — подчеркнул Алексей Маслов.

Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила, что российские продукты становятся все более популярными в КНР. При этом она подчеркнула, что Россия предлагает китайцам не только покупать российское, но и стать амбассадорами к франшизе в рамках программы «Сделано в России».

Обращаясь к представителям российских компаний, которые хотят поставлять свою продукцию в КНР, Никишина заявила, что китайский рынок характеризуется высокой конкуренцией, особенно для небольших компаний.

Она сообщила, что Российский экспортный центр предлагает экспортерам придерживаться трех правил для успешного освоения китайского рынка.

Первое правило — учитывать культурные и языковые особенности китайского рынка, чтобы продвигать свои товары и услуги.

Второе — адаптировать свою продукцию под спрос китайских партнеров и проводить «донастройку», чтобы показать высокое качество продукции, а также готовность российских компаний выстраивать долгосрочные отношения.

Третье — использование местных информационных ресурсов, таких как социальная сеть Weibo или Douyin.