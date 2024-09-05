ВТБ поддержит жилищные проекты в Волгограде, Красноярске, Владивостоке и Хабаровске

ВТБ профинансирует новые проекты девелоперов Дальнего Востока и других регионов России. Соглашения о сотрудничестве в области жилищного строительства банк подписал в ходе ВЭФ-2024.

Как подчеркнул член правления ВТБ Руслан Еременко, поддержка девелоперов дает дополнительный импульс развитию строительного рынка по всей стране. По его словам, в результате появляются новые рабочие места, решаются многие социальные вопросы, а люди получают комфортное и современное жилье с развитой инфраструктурой.

В Волгограде по новому соглашению с группой компаний DARS ВТБ предоставит средства на развитие ЖК «Долина» с домами переменной этажности и объектами инфраструктуры. В Хабаровске с участием банка также планируется реализовать новые проекты малоэтажной застройки.

В Красноярске финансирование будет направлено на строительство жилого района «Прогресс кварталы «Перемены» на правом берегу города. Банк открыл специализированному застройщику «Конструктив Девелопмент» для этих целей кредитную линию на 19 млрд рублей.

«Для ВТБ стратегически важно участвовать в инициативах строительного бизнеса, которые напрямую влияют на качество жизни россиян от Калининграда до Владивостока», — сказал член правления ВТБ.

Во Владивостоке при поддержке ВТБ появится энергоэффективный жилой квартал в микрорайоне «Зеленый угол». Банк открыл кредитную линию специализированному застройщику «Группа» на 4,5 млрд рублей.

«Мы последовательно поддерживаем проекты обновления жилого фонда на Дальнем Востоке, которые позволяют улучшить качество жизни людей», — отметил Еременко.

Ранее ВТБ сообщил об увеличении с начала года доступности финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса более чем на треть – на 35%. За счет расширения сети офисов банк нарастил охват населения с 58 до 69 млн человек. Всего с начала года в рамках развития точек продаж ВТБ открыл 35 отделений в 34 городах. Существенное укрепление инфраструктуры сети ВТБ для клиентов происходит также в рамках интеграции с банком «Открытие». Всего под бренд ВТБ до конца года перейдут 230 офисов, из которых более 180 отделений банка в 49 регионах уже сменили свои вывески.