В одном из российских регионов выявили 12 подпольных финансовых компаний

По итогам шести месяцев 2024 года в Кузбассе выявили 12 нелегальных финансовых организаций. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу Отделения Банка России по Кемеровской области.

В пресс-службе уточнили, что шесть из этих компаний были комиссионными магазинами, которые незаконно использовали в названии слово «ломбард» и оформляли займы под залог имущества, три — работали под вывесками ломбардов и микрокредитных компаний без соответствующего статуса. Управляющий Отделением ЦБ России по Кемеровской области Сергей Дарница подчеркнул, что организации должны получать специальное разрешение Банка России для работы на финансовый рынок, чтобы предлагать россиянам финансовые услуги и выдавать деньги.

«Если же компания этого не сделала, то обращаться в нее не стоит — клиент может столкнуться с нарушением своих прав, которые определены Банком России для всех участников финансового рынка. Это могут быть завышенные проценты по займам, потеря залогового имущества, противозаконные способы возврата просроченной задолженности», — уточнил Драница.

Выявленные компании внесли в «предупредительный список» Банка России.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский до этого рассказал «Газете.Ru», что недобросовестные ломбарды могут проводить выдачу займов, не указывая в договоре заложенную вещь.

Ранее сообщалось, что россиянин решил заработать на инвестициях и лишился 4,3 млн рублей.