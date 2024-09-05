Раскрыта вероятность изменения цен на жилье в России

Цены на жилье в России до конца 2025 года останутся на текущем уровне и не изменятся. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампред Сбербанка Анатолий Попов в рамках сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Наши прогнозы среднесрочные до конца 2025 года, что цены будут ходить примерно на текущих уровнях. Мы не ожидаем ни какого-то снижения, ни роста», — заявил зампред.

Попов добавил, что завершение 1 июля массовой льготной ипотечной программы уже снизило активность на рынке новостроек. Завершение льгот было проведено при одновременном сохранении высоких рыночных ставок.

Зампред Сбербанка добавил, что если говорить о московском рынке жилья, то за полгода цены выросли на 6%. В качестве примера Попов привел статистику роста в 14% роста за тот же период прошлого года.

Зампред также отметил, что адресные льготные программы, вроде семейной, дальневосточной и IT-ипотек не сумеют произвести замету «той масштабной программы, которая обеспечивала рынку массовая программа льготной ипотеки».

До этого президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил, что завершение программ льготной ипотеки, «не может не сказаться на рынке жилищного строительства». Глава государства добавил, что провала по строительству жилья в регионах России в следующем году не будет.

Ранее в России призвали заменить ипотеку и лизинг жилья кооперативами.