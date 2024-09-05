Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта вероятность изменения цен на жилье в России

Зампред Сбербанка Попов: до конца 2025 года цены на жилье в России не изменятся

close
Vladimir Baranov/Global Look Press

Цены на жилье в России до конца 2025 года останутся на текущем уровне и не изменятся. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампред Сбербанка Анатолий Попов в рамках сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Наши прогнозы среднесрочные до конца 2025 года, что цены будут ходить примерно на текущих уровнях. Мы не ожидаем ни какого-то снижения, ни роста», — заявил зампред.

Попов добавил, что завершение 1 июля массовой льготной ипотечной программы уже снизило активность на рынке новостроек. Завершение льгот было проведено при одновременном сохранении высоких рыночных ставок.

Зампред Сбербанка добавил, что если говорить о московском рынке жилья, то за полгода цены выросли на 6%. В качестве примера Попов привел статистику роста в 14% роста за тот же период прошлого года.

Зампред также отметил, что адресные льготные программы, вроде семейной, дальневосточной и IT-ипотек не сумеют произвести замету «той масштабной программы, которая обеспечивала рынку массовая программа льготной ипотеки».

До этого президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ заявил, что завершение программ льготной ипотеки, «не может не сказаться на рынке жилищного строительства». Глава государства добавил, что провала по строительству жилья в регионах России в следующем году не будет.

Ранее в России призвали заменить ипотеку и лизинг жилья кооперативами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами