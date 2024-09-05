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Семеноводы из Хабаровска привлекли льготное финансирование на 1,3 млрд рублей

Льготные кредитные линии помогут хабаровскому бизнесу увеличить выручку на 200%

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Корпорация МСП

Компания «Спорос» из Хабаровского края открыла в МСП Банке, дочернем банке Корпорации МСП, три кредитные линии совокупным объемом 1,3 млрд рублей для модернизации селекционно-семеноводческого завода, сообщает пресс-служба корпорации. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума.

Финансирование предоставлено предприятию в рамках нескольких льготных программ, в том числе по программе субсидирования кредитования Минсельхоза России. Благодаря расширению производства и запуску новых линий предприятие планирует увеличить штат сотрудников на 100 человек и прогнозируется увеличение годовой выручки на 200%.

«Льготное кредитование, безусловно, является одним из драйверов развития сельхозпроизводителей из числа МСП. Сделка по финансированию компании «Спорос» проходила в несколько этапов. Благодаря цифровизации бизнес-процессов между банком, Корпорацией МСП и Министерством сельского хозяйства многие этапы структурирования сделки прошли в рамках одного пакета документов и свели к минимуму количество дополнительных вопросов к компании. Таким образом кредит был одобрен в сжатые сроки на максимально выгодных условиях», — отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.

Основатель «Спороса», бенефициар селекционно-семеноводческого завода Денис Цесаренко в свою очередь отметил, что спрос рынка существенно растет, поэтому компании нужно увеличить объемы производства и строго соблюдать сроки отгрузки семян, так как это один из ключевых факторов для сельскохозяйственной отрасли.

«Спорос» — селекционно-семеноводческой компания, которая специализируется на производстве элитных семян сои, овса, ячменя и гречихи. В Хабаровском крае находится собственный семенной завод полного цикла — крупнейший на Дальнем Востоке.

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