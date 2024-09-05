Путин оценил инфляцию в России

Инфляция в России имеет тенденцию к снижению, хотя еще недавно превышала 9% при целевом показателе в 4%. Об этом президент страны Владимир Путин сказал на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

В своем выступлении он упомянул Малайзию, инфляция в которой составляет 2%, и выразил сожаление, что в России эта цифра выше.

«У нас целевой показатель где-то 4%, а он достиг девяти с лишним процентов недавно — 9,2%. Правда сейчас он имеет тенденцию к снижению, уже меньше 9%, <...> и это хорошо», — пояснил глава государства.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его называют ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема в этом году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

Ранее Путин выразил мнение, что темпы роста ВВП в 2024 году превысят прошлогодние.