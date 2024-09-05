Путин ожидает, что темпы роста ВВП в 2024 году превысят прошлогодние

Российская экономика устойчиво развивается, и по итогам года рост ВВП может превысить прошлогодние показатели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Надо все время стремиться к достижению новых рубежей. Все хорошо никогда не бывает. Но в целом экономика России безусловно развивается устойчиво», — подчеркнул Путин.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Путин напомнил, что страны глобального Юга составляют более половины мирового ВВП.