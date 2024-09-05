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Сбер улучшил условия по накопительным счетам и вкладам

Клиенты Сбера смогут увеличить ставку по накопительным счетам и вкладам

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Клиенты Сбера получили возможность повысить ставки по своим накопительным счетам и вкладам, сообщает пресс-служба банка.

Клиенты с накопительными счетами смогут дополнительно получить до 3% к ставке, а клиенты с пакетом услуг «СберПремьер» — с 10% до 11% по «Накопительному счету Премьер».

Также Сбер улучшит условия по вкладам для клиентов, активно пользующихся продуктами и сервисами банка.

Как отметил директор департамента «Занять и сберегать» Сбера Сергей Широков, портфель срочных вкладов Сбера вырос в 1,2 раза с начала 2024 года и достиг 12,2 трлн рублей, а накопительных – в 4,18 раза (до 2,8 трлн рублей).

«Благодаря новым условиям лояльные клиенты Сбера смогут зафиксировать повышенные ставки на больший период и получить более высокую доходность», — сказал он.

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