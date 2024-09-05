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В Сбере заявили о высочайшем уровне надежности оплаты улыбкой

Зампред Сбера Кузнецов: технология биометрии в России – номер один в мире

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Пресс-служба Сбера

Сбер не зафиксировал ни одного «успешного» случая для мошенников за время использования технологии биометрии, заявил зампред Сбера Станислав Кузнецов в рамках IX Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, технология «оплаты улыбкой» в России – номер один в мире.

«Никто так далеко не продвинулся по качеству и точности в развитии этих технологий. Это говорит о высочайшем уровне надежности этих инструментов», — сказал он.

Также Кузнецов назвал технологию биометрии самой безопасной и надежной.

«Сегодня уже около 750 тысяч терминалов установлено по всей территории России. Мы установим до конца года не менее миллиона этих терминалов», — сказал он.

Зампред Сбера добавил, что количество людей, пользующихся «оплатой улыбкой», постоянно увеличивается.

Ранее Станислав Кузнецов сравнил телефонное мошенничество с пандемией. Он отметил, что телефонное мошенничество быстро распространяется по миру, эффективно поражает, массово заражают граждан, а эффективных средств профилактики и лечения пока нет.

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