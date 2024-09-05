На ВЭФ показали дипфейк с зампредом Сбера

Сбер выпустил 15-секундный дипфейк с участием заместителя председателя банка Станиславом Кузнецовым.

Ролик показали на сессии «Кибермошенничество новая пандемия?» в рамках IX Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дипфейк озвучен на китайском языке. Как отметил сам Кузнецов во время сессии, количество дипфейков с начала 2024 года выросло в 30 раз.

Ранее Станислав Кузнецов сравнил телефонное мошенничество с пандемией. Он отметил, что телефонное мошенничество быстро распространяется по миру, эффективно поражает, массово заражают граждан, а эффективных средств профилактики и лечения пока нет.

Напомним, дипфейк – это технология синтеза изображений на основе искусственного интеллекта и нейросетей. С ее помощью можно изменить внешность и голос человека.