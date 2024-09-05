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Герман Греф рассчитывает договориться о создании единой системы QR-кодов

Сбер выступает против монополии на рынке платежей по QR-кодам

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пресс-служба Сбера

Единая система платежей по QR-кодам, которая объединит российские банки, должна быть конкурентным продуктом, поэтому необходимо присутствие на рынке как минимум двух подобных платформ, поделился с журналистами мнением председатель правления Сбера Герман Греф.

В ходе пресс-конференции на полях Восточного экономического форума он напомнил, что для создания единой системы QR-кодов уже создан консорциум, в который вошли 18 крупнейших банков страны.

«Фактически мультиплатформа уже существует. Мы активно развиваем этот проект уже 5 лет, и наша платформа уже не часть Сбера — это самостоятельная структура, которую мы отчуждаем. Она будет передана в собственность консорциума», — пояснил Греф.

По его словам, это должно гарантировать стремление банка к конкурентным условиям и отсутствие у него намерений о создании монополии. Глава Сбера отметил, что существует определенное давление со стороны уже существующих крупных платформ на Центробанк, однако рассчитывает его преодолеть для формирования на этом рынке справедливых конкурентных условий.

Старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Транзакционный банкинг В2С» Дмитрий Малых в конце июня сообщал, что денежный оборот по QR Системы быстрых платежей (СПБ) Банка России и QR от Сбера почти сравнялся.

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