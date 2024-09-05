Стало известно, сколько россиян отдохнули в кредит

Подавляющее большинство опрошенных россиян — 84,8% — не брали кредиты на отпуск этим летом. В то же время потребительский заем на отдых оформили 5,8%, а еще 4,7% воспользовались кредитной картой. Это следует из опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Еще 3,5% указали иные источники заемных средств, а 1,2% использовали комбинации вышеперечисленных вариантов. Итого, 15,2% респондентов отдыхали этим летом в кредит.

Среди тех, кто брал потребзайм, 57% оформили его на срок до одного года. 22% — на срок от одного до двух лет, 17% — на срок от двух до трех лет, остальные 4% — на срок свыше трех лет.

В компании уточнили, что отпуск не по карману, требующий дофинансирования за счет займов, не является первоочередной необходимостью и представляется не самым рациональным решением. Но в последние несколько лет у многих россиян не складывались отпуска из-за пандемийных ограничений, высокой волатильности курсов валют, инфляции и других факторов, поэтому часть граждан решили отдохнуть «здесь и сейчас», добавили в компании. Дополнительно, многие россияне старались взять кредит до очередного повышения ключевой ставки.

«При этом необязательно весь кредит идет на оплату отдыха, люди могут частично направлять эти средства и на другие нужды. В любом случае, независимо от цели кредита, важно всегда оценивать собственные силы и соразмерять возможности по обслуживанию долговых обязательств перед тем, как брать их на себя», — заключил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

Опрос проводился в период с 27 августа по 3 сентября 2024 года. В нем приняли участие 1 500 человек в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России, относящихся к экономически активной части населения и бравших отпуск в летние месяцы (июнь, июль, август).

Ранее аналитик допустил повышение ключевой ставки в сентябре.