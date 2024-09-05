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В Подмосковье стали чаще продавать квартиры без отделки

«Метриум»: число новостроек без отделки в Подмосковье выросло на 20% за полгода

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Максим Блинов/РИА Новости

В новостройках Московской области сейчас продается 44,5 тыс. квартир и апартаментов в 216 проектах. Из них больше всего — 45,5% или 20,23 тыс. квартир — без отделки (+20,2% за последние полгода). Об этом говорится в исследовании компаний «Ферро-Строй» и «Метриум» (есть у «Газеты.Ru»).

4870 квартир продается с отделкой white box (их доля — 10,9%), а 19,4 тыс. лотов — с чистовой отделкой (43,6%).

За прошедшие шесть месяцев на рынке новостроек Московской области стали преобладать варианты без отделки (+5,5 п.п.), тогда как лоты с чистовой отделкой опустились на второе место в структуре предложения (-5,9 п.п.). В то же время доля вариантов с white box практически не поменялась. В стартовавших в апреле-июне подмосковных проектах только в 11,4% лотов предусмотрена чистовая отделка, white box есть в 22,6% новых проектов, а 66% лотов в новинках предлагались без отделки.

«Застройщики хотят сделать жилье доступнее за счет исключения отделки. Варианты жилья без отделки действительно особенно актуальны на фоне растущих ипотечных ставок и сворачивания госпрограмм. Однако есть и более состоятельные клиенты, которые, по крайней мере, с помощью кредитного плеча могут себе позволить варианты с отделкой от застройщика, которая всегда экономичнее аналогичного самостоятельно выполненного ремонта», — отметил управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» и EVRAZ STEEL Григорий Ваулин.

Исследование было проведено в августе 2024 года.

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