В ЭИСИ рассказали о формировании системы гражданского просвещения в России

В России формируется уникальная система гражданского просвещения с современной инфраструктурой, разнообразием форм и методов просветительской работы, ориентированной на молодежную аудиторию. Об этом в ходе круглого стола «Просветительская деятельность России XXI века» Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) рассказала директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ Антонина Селезнева.

По ее словам, просветительская деятельность требует единого содержательного стандарта и системного подхода к ее масштабированию на всю страну.

«Единая целостная система гражданского просвещения будет направлена на достижение одной из важнейших национальных целей развития — воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, которая разделяет традиционные российские духовные и нравственные ценности», — подчеркнула Селезнева.

Как отметила сенатор, председатель Координационного совета Российского общества «Знание» Любовь Глебова, в России сформирована система воспитания с широкими возможностями. По ее мнению, эта деятельность формирует гражданскую и политическую позицию, углубляет знания и развивает личность.

«Просветительская деятельность не ограничена рамками образовательных программ. Это означает отсутствие строгих регламентов с точки зрения условий реализации и требований. Это стало возможным благодаря изменениям в законе об образовании. На сегодняшний день у нас есть законодательные основания для понимания того, что такое просветительская деятельность в образовательных организациях», — заявила она.

Председатель комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, член Общественного совета при Министерстве просвещения РФ Наталья Кравченко считает, что необходимо создать систему комплексной поддержки и сопровождения детей и молодежи. Она отметила, что на это направлен создаваемый сейчас нацпроект «Молодежь и дети».

«В рамках мероприятий нового нацпроекта «Молодежь и дети», как и в рамках всей системы развития образования, заложены и, надеюсь, будут поддержаны предложения по созданию необходимых условий для развития детей и молодежи: получения знаний, а также возможности для детей раскрыть свои способности в творчестве, науке и спорте», — сказала она.

Гендиректор центра знаний «Машук», заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Антон Сериков подчеркнул, что важно не только учить, но и вдохновлять. По его мнению, сегодня просветительская деятельность представляет собой не только публичное выступление человека перед аудиторией, но и другие форматы.