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В Альфа-Банке сообщили о запуске акции для держателей бизнес-карт

Альфа-Банк добавил повышенный кэшбэк на все покупки по бизнес-карте

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Пресс-служба Альфа-Банка

В Альфа-Банке сообщили о запуске акции для держателей бизнес-карт, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что всем открывшим счет для бизнеса в банке до 30 ноября, начислят кэшбэк 10% на все покупки по карте Business One.

В Альфа-Банке уточнили, что повышенный кэшбэк будет действовать 3 месяца. При это всего можно будет вернуть до 45 тыс. рублей.

«Мы всегда думаем о том, как предложить лучшие условия предпринимателям, чтобы они развивали свой бизнес», — рассказал директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

По его словам, банк предлагает уникальные сервисы, проводит бизнес-нетворкинг Альфа Конфа по всей стране, запустил Фонд немалого бизнеса, а также дает кэшбэк, который действует на все покупки.

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