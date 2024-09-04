Британской Unilever разрешили продать бизнес в России

Британский производитель товаров повседневного спроса Unilever получил разрешение правительственной подкомиссии по иностранным инвестициям на продажу своего бизнеса в России, сообщает РБК со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, продажа была одобрена в конце августа. Покупатель на актив уже нашелся. Более подробные детали сделки на данный момент неизвестны.

Российский бизнес Unilever оценивается в 35-40 млрд рублей с учетом скидки.

Unilever пришла на российский рынок в 1992 году. В портфеле корпорации такие бренды, как Knorr, Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Черный жемчуг», Domestos, Axe, Rexona и другие.

По данным Financial Times, сейчас в России продолжают работать более 2,1 тыс. международных компаний. Многие приняли решение не уходить из страны по причине бюрократии. Речь идет об огромном дисконте на активы при продаже бизнеса, принадлежащего недружественным странам.

Ранее сообщалось, что на прилавки российских магазинов может вернуться оригинальная Pepsi.