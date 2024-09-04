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Газпромбанк и Газпром высадили деревья в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга высадили 35 яблонь

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Пресс-служба Газпромбанка

Представители Газпромбанка, группы Газпром и администрации Санкт-Петербурга высадили 35 яблонь в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Газпромбанка.

Теперь в парке посажено 65 деревьев, в соответствии с количеством реализованных сделок по размещению ценных бумаг компаний с сентября 2023 года по август 2024 года.

Как отметил заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов, совместная работа с Газпромбанком позволила полностью обеспечить финансовые потребности компании за счет ресурсов российского долгового рынка.

По словам главы блока рынков капитала Газпромбанка Дениса Шулакова, аллеи растут вместе с выпусками традиционных и инновационных финансовых инструментов.

«Как на рынке капитала вокруг успешной сделки всегда объединялся широкий круг инвесторов, так и на нашей аллее – вокруг деревьев сегодня уже объединены интересы и сердца Газпрома и его дочерних компаний», — сказал он.

В мероприятии также приняли участие заместители председателя правления Газпрома Олег Аксютин и Елена Илюхина, заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко и председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко.

В мероприятии также приняли участие заместители председателя правления Газпрома Олег Аксютин и Елена Илюхина, заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко и председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко.

Впервые Газпромбанк высадил деревья в Парке 300-летия Санкт-Петербурга в 2023 году. Первые посадки прошли в Санкт-Петербурге в честь облигационных сделок группы Газпром в 2022 году. Также банк высадил в Москве 20 китайских можжевельников в честь облигационных сделок, номинированных в китайских юанях в 2022-2023 годах.

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