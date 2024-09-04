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В России назвали примерные сроки запуска онлайн-продаж алкоголя

АКИТ: онлайн-продажи алкоголя в России начнутся не раньше 2025 года

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Depositphotos

Продажи алкоголя онлайн в России в случае одобрения инициативы начнутся не раньше 2025 года, заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Его слова приводит ТАСС.

«Возможно, в следующем году можно будет вести об этом речь. <...> Компаниям потребуется время на то, чтобы технологически перестроиться. Такого рода подготовка займет не меньше полугода», — рассуждает эксперт.

Реализацию алкоголя через интернет в РФ запретили 17 лет назад, напомнил Соколов. На самом деле, купить алкоголь с доставкой все это время было можно, просто сектор превратился в теневой, что принесло существенные убытки госбюджету, отметил он.

По итогам 2023 года объем нелегального рынка онлайн-продаж алкоголя вырос на 60% и достиг 80 млрд рублей.

До этого эксперт предрекла сокращение потребления пива россиянами в 2025 году на 10%.

Ранее северокорейское пиво для России оказалось китайским.

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