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Доступ на рынки азиатско-тихоокеанского региона назвали преимуществом Дальнего Востока

Глава РСПП Шохин: Дальнему Востоку необходимы квалифицированные кадры

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Нехватка квалифицированных кадров ограничивает развитие Дальневосточного региона, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на IX Восточном экономическом форуме.

По его словам, нехватка квалифицированных кадров является проблемой для всей экономики России.

Также Шохин отметил, что у Дальнего Востока есть одно из значимых конкурентных преимуществ – доступ на рынки азиатско-тихоокеанского региона.

«Здесь важно обеспечить поддержку по таким направлениям, например, востребованным, как транспортная субсидия», — отметил он.

Напомним, IX Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

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