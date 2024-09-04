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Курс юаня поднялся до максимума с 21 мая

Курс юаня на Мосбирже превысил 12,5 рубля впервые с 21 мая

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Travis182/Shutterstock/FOTODOM

Курс юаня превысил отметку 12,5 рубля. Китайская валюта поднялась выше этого уровня впервые с 21 мая. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Дневной максимум составил 12,55 рубля за юань. По состоянию на 13:32 по московскому времени курс был 12,48 рубля за юань.

Доллар в среду находится в коридоре 87-89,2 рубля. Евро торгуется в диапазоне 96,18-98,73 рубля.

В сентябре поддержку рублю может оказать дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ, отмечает портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов. Заседание Банка России состоится 13 сентября. Экономисты допускают, что регулятор поднимет ставку до 20% годовых.

Кроме того, на более долгосрочном горизонте укреплению российской валюты будет способствовать разрешение проблем с международными расчетами, добавил Федосов. По оценкам экономистов, ситуация начнет разрешаться в 2025 году.

Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара после выборов президента США.

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