Путин высказался о торговле России и Сербии

России и Сербии необходимо устранить препятствия в торговле и восстановить объемы товарооборота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сербским вице-премьером Александаром Вулином, передает ТАСС.

«Наверное, настало уже время провести межправкомиссию, которая давно не собиралась, на протяжении как минимум двух лет, и посмотреть на препятствия, которые возникают в этой связи, устранить их», — отметил Путин.

Летом Россия ратифицировала четыре протокола о реструктуризации долгов Сербии. Как пояснили в Минфине РФ, этот шаг был принят из-за возникших трудностей с платежами в недружественных валютах в рамках обслуживания долгов.

До этого в Сербии заявили, что рассчитывают на продление контракта с РФ о поставках газа по льготным ценам после истечения соглашения в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что доля стран ЕС во внешней торговле России сократилась до 11%.