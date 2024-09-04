Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о торговле России и Сербии

Путин призвал устранить препятствия в торговле России и Сербии

close
Фонд «Росконгресс»

России и Сербии необходимо устранить препятствия в торговле и восстановить объемы товарооборота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сербским вице-премьером Александаром Вулином, передает ТАСС.

«Наверное, настало уже время провести межправкомиссию, которая давно не собиралась, на протяжении как минимум двух лет, и посмотреть на препятствия, которые возникают в этой связи, устранить их», — отметил Путин.

Летом Россия ратифицировала четыре протокола о реструктуризации долгов Сербии. Как пояснили в Минфине РФ, этот шаг был принят из-за возникших трудностей с платежами в недружественных валютах в рамках обслуживания долгов.

До этого в Сербии заявили, что рассчитывают на продление контракта с РФ о поставках газа по льготным ценам после истечения соглашения в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что доля стран ЕС во внешней торговле России сократилась до 11%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами